В Черкассах слышны взрывы — область атакуют вражеские дроны
В Черкассах прозвучала серия взрывов. Город атакуют вражеские дроны.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в среду, 23 жовтня.
В Черкассах раздавались взрывы
Российские захватчики направили дроны-камикадзе на Черкассы. Сообщается, что в городе прогремели взрывы.
В Воздушных силах сообщают, что враг совершает атаку по нескольким направлениям, а именно через Полтавщину, Харьковщину и Николаевщину. Его главными целями, скорее всего, являются Черкассы, Полтава и Одесса.
В нескольких областях объявлена воздушная тревога. Гражданским жителям советуют находиться в укрытиях или других безопасных местах.
Напомним, в Харькове во вторник, 22 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Ранее мы писали, что вечером, 21 октября, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове. Перед этим в воздушных силах ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
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