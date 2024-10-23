В Черкассах слышны взрывы — область атакуют вражеские дроны

Иранский ударный дрон-камикадзе Shahed 136. Иллюстративное фото: Wikipedia.org

В Черкассах прозвучала серия взрывов. Город атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в среду, 23 жовтня.

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В Черкассах раздавались взрывы

Российские захватчики направили дроны-камикадзе на Черкассы. Сообщается, что в городе прогремели взрывы.

В Воздушных силах сообщают, что враг совершает атаку по нескольким направлениям, а именно через Полтавщину, Харьковщину и Николаевщину. Его главными целями, скорее всего, являются Черкассы, Полтава и Одесса.

Враг атакует Украину по нескольким направлениям. Фото: скриншот

В нескольких областях объявлена воздушная тревога. Гражданским жителям советуют находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Воздушная тревога в четырех областях. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове во вторник, 22 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Ранее мы писали, что вечером, 21 октября, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове. Перед этим в воздушных силах ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.