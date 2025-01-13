У Бурятії зійшли з рейок понад 20 вагонів вантажного потяга

Вагони вантажного потяга, які зійшли з рейок. Фото: t.me/vstproc

У російській Бурятії з рейок зійшли понад 20 вагонів вантажного потяга. Аварія спричинила затримку низки інших потягів.

Про це повідомила пресслужба Східно-Сибірської транспортної прокуратури Росії у Telegram у понеділок, 13 січня.

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В результаті аварії пошкоджено 250 метрів колії, три опори та 100 метрів контактної мережі. Для відновлення залучено понад 200 працівників і два відновлювальні потяги.

Вагони вантажного потяга, які зійшли з рейок. Фото: t.me/vstproc

Вагони вантажного потяга, які зійшли з рейок. Фото: t.me/vstproc

Крім того, пошкоджено обʼєкти інфраструктури.

Вагони вантажного потяга, які зійшли з рейок. Фото: t.me/vstproc

Допис Східно-Сибірської транспортної прокуратури Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що у Росії протягом наступних 50 років може статися розподіл на національні утворення.

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