У Бурятії зійшли з рейок понад 20 вагонів вантажного потяга

У Бурятії зійшли з рейок вагони вантажного потяга — фото
У російській Бурятії з рейок зійшли понад 20 вагонів вантажного потяга. Аварія спричинила затримку низки інших потягів.
Про це повідомила пресслужба Східно-Сибірської транспортної прокуратури Росії у Telegram у понеділок, 13 січня.
Аварія з потягом в Росії
В результаті аварії пошкоджено 250 метрів колії, три опори та 100 метрів контактної мережі. Для відновлення залучено понад 200 працівників і два відновлювальні потяги.
Крім того, пошкоджено обʼєкти інфраструктури.
Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що у Росії протягом наступних 50 років може статися розподіл на національні утворення.
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