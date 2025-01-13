В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда — фото
В российской Бурятии с рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. Авария вызвала задержку ряда других поездов.
Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры России в Telegram в понедельник, 13 января.
Авария с поездом в России
В результате аварии повреждены 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Для восстановления привлечено более 200 работников и два восстановительных поезда.
Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.
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