В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

Вагоны грузового поезда, которые сошли с рельсов. Фото: t.me/vstproc

В российской Бурятии с рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. Авария вызвала задержку ряда других поездов.

Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры России в Telegram в понедельник, 13 января.

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В результате аварии повреждены 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Для восстановления привлечено более 200 работников и два восстановительных поезда.

Вагоны грузового поезда, которые сошли с рельсов. Фото: t.me/vstproc

Вагоны грузового поезда, которые сошли с рельсов. Фото: t.me/vstproc

Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

Вагоны грузового поезда, которые сошли с рельсов. Фото: t.me/vstproc

Пост Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры России. Фото: скриншот

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