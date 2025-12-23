Відео
Головна Новини дня У Будьонновську атаковано нафтохімічний завод "Ставролен" — відео

У Будьонновську атаковано нафтохімічний завод "Ставролен" — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 07:19
У Ставропольському краї РФ під ударом опинився Ставролен
Пожежа на "Ставролені". Фото: кадр з відео

В Росії у Будьонновську Ставропольського краю в ніч на 23 грудня було атаковано нафтохімічне підприємство "Ставролен". Внаслідок атаки на місці виникла масштабна пожежа. 

До такого висновку дійшла OSINT-спільнота ASTRA після аналізу відео з місця подій.

Читайте також:

В Росії горить нафтохімічний завод "Ставролен"

"Ставролен" є великим підприємством хімічної та нафтохімічної галузі, що входить до групи "Лукойл", і вважається одним із ключових виробників поліетилену та поліпропілену в Росії.

За відкритими даними, завод щороку випускає близько 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену та понад 113 тисяч тонн поліпропілену. У 2021 році підприємство відзвітувало про виробництво восьмимільйонної тонни поліетилену.

Продукція заводу використовується у виробництві труб, плівок, кабельної ізоляції та лакофарбових матеріалів. У рейтингу найбільших компаній Північно-Кавказького федерального округу за обсягом реалізованої продукції "Ставролен" посідав третє місце.

null
Завод "Ставролен" на супутниковому знімку. Фото: ASTRA

Губернатор регіону підтвердив атаку по Будьонновську та факт займання в промисловій зоні міста. За його словами, безпілотники намагалися вразити об’єкти інфраструктури, працювали сили протиповітряної оборони.

Ставролен
Пожежа. Фото: кадр з відео

Відомо, що це уже третій випадок ураження заводу. Вперше завод атакували 28 жовтня, а повторний удар було здійснено 12 листопада.

Нагадаємо, нещодавно ГУР провело успішну операцію зі знищення двох російських винищувачів Су-30.

Також кілька днів тому Україна успішно атакувала нафтовий термінал в Росії.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
