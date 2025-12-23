Видео
В Буденновске атакован нефтехимический завод "Ставролен" — видео

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 07:19
В Ставропольском крае РФ под ударом оказался Ставролен
Пожар на "Ставролене". Фото: кадр из видео

В России в Буденновске Ставропольского края в ночь на 23 декабря было атаковано нефтехимическое предприятие "Ставролен". В результате атаки на месте возник масштабный пожар.

К такому выводу пришло OSINT-сообщество ASTRA после анализа видео с места событий.

Читайте также:

В России горит нефтехимический завод "Ставролен"

"Ставролен" является крупным предприятием химической и нефтехимической отрасли, входящим в группу "Лукойл", и считается одним из ключевых производителей полиэтилена и полипропилена в России.

По открытым данным, завод ежегодно выпускает около 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч тонн полиэтилена и более 113 тысяч тонн полипропилена. В 2021 году предприятие отчиталось о производстве восьмимиллионной тонны полиэтилена.

Продукция завода используется в производстве труб, пленок, кабельной изоляции и лакокрасочных материалов. В рейтинге крупнейших компаний Северо-Кавказского федерального округа по объему реализованной продукции "Ставролен" занимал третье место.

Завод "Ставролен" на спутниковом снимке. Фото: ASTRA

Губернатор региона подтвердил атаку по Буденновску и факт возгорания в промышленной зоне города. По его словам, беспилотники пытались поразить объекты инфраструктуры, работали силы противовоздушной обороны.

Ставролен
Пожар. Фото: кадр из видео

Известно, что это уже третий случай поражения завода. Впервые завод атаковали 28 октября, а повторный удар был осуществлен 12 ноября.

Напомним, недавно ГУР провело успешную операцию по уничтожению двух российских истребителей Су-30.

Также несколько дней назад Украина успешно атаковала нефтяной терминал в России.

пожар взрыв НПЗ дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
