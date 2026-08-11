Ініціатива на боці України: посол Британії про послаблення Росії

Ніл Кромптон. Фото: gov.uk

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон заявив, що ініціатива у війні перейшла на бік України. За його словами, завдяки колосальним втратам окупантів, ударам по Криму, російських НПЗ та тіньовому флоту, перебіг бойових дій зазнав перелому. Наразі стратегічне становище РФ продовжує стрімко погіршуватися.

Про це Ніл Кромптон повідомив в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Війна в Україні

"На основі мого аналізу ситуації, який поділяють мої колеги в Лондоні, мені здається, що протягом останніх кількох місяців, скажімо, з кінця зими, яка, очевидно, є дуже складним періодом, траєкторія війни змінилася. Тому я вважаю, що це має три аспекти", — зазначив Кромптон.

Посол каже, що на східному фронті, зокрема у Донецькій області, триває виснажлива війна, де Сили оборони завдають окупаційній армії надзвичайно високих втрат. Британський посол навів дані керівництва штабів, згідно з якими лише в липні було вбито або важко поранено 42 700 російських військовослужбовців, тоді як у травні та квітні ця цифра становила 35 000 за місяць, а в червні була дещо меншою.

Кромптон порівняв ці показники з офіційними радянськими втратами в Афганістані, які становили 15 000 осіб.

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"Президент Путін дуже вправно заявляє, що він швидко просувається вперед. Але наш колишній начальник Генерального штабу колись сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну. Але я вважаю, що справжня велика зміна полягає у посиленні та впливі українських ударів середньої і великої дальності", — каже він.

Зокрема, атаки на окупований Крим змусили Путіна оголосити надзвичайний стан. Через шкоду військовим лініям постачання російські відпочивальники більше не їдуть на півострів, а цивільні змушені виїжджати. За словами Кромптона, для Москви це політично складна ситуація.

Крім того, є певна ефективність у припиненні судноплавства через Азовське море та Керченську протоку, що є дуже важливим розвитком подій. Новим виміром посол назвав діп-страйки.

"Мені подобається, як про це говорить президент Зеленський. Він каже, що Україна не хоче завдавати ударів по російському цивільному населенню, але російські цивільні мають відчути політичні наслідки війни. Тож ми всі бачили парад — указ президента Зеленського, який дозволив провести цей парад", — зазначив він.

У той же час удари по російських НПЗ та тіньовому флоту завдають реальної шкоди економіці РФ, результатом чого вже стали черги за бензином у Москві та інших містах.

Попри наявні виклики із протиповітряною обороною, нестачею систем Patriot та боями у містах, міжнародні видання масово пишуть про перевагу України, хоча ще восени Путін просував наратив про її неминучу поразку

На міжнародній арені стратегічне становище РФ також погіршилося. За словами посла, НАТО розширилося, європейські країни збільшують оборонні видатки, а на саміті НАТО в Анкарі Альянс ухвалив рішення фінансувати оборонний бюджет України на наступні два роки.

"І Путін, на мою думку, втрачає довіру в міжнародній спільноті. Тож його не лише вважають таким, що не виграє війну, але й таким, що втратив багато... Я вважаю, що його відносне стратегічне становище погіршилося", — додав Кромптон.

Як писали Новини.LIVE, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітін закликав країни-союзниці пришвидшити постачання ракет для посилення ППО України.

Крім того, Кромптон заявив, що Велика Британія планує найближчим часом організувати візит прем’єр-міністра до України. Водночас у Лондоні розглядають і можливість приїзду до Києва короля, який уважно стежить за подіями в Україні.