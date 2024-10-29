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У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

29 жовтня 2024 14:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Болгарії на виборах перемагає проєвропейска партія
Виборча дільниця у Болгарії. Фото: PAP
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Болгарії оголосили остаточні результати парламентських виборів, які є сьомими за три роки. Віддати свій голос прийшли лише 38,94% громадян країни.

Про це повідомляє OBOZ.UA у вівторок, 29 жовтня.

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У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

У Болгарії відбулися сьомі за останні три роки вибори до парламенту. 28 жовтня Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати після обробки 100% протоколів. Перемогу здобула партія ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"). Саме ця партія була правлячою в Болгарії у 2009-2021 роках та головою якої є експремʼєр Бойко Борисов. Тепер саме ця політсила очолить парламент країни.

Слідом за нею йде коаліція "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" (WCC-DB), яка отримала 346 063 голоси або 14,203% підтримки. Проросійська партія "Відродження" набрала 325 468 голосів, що дорівнює 13,358% підтримки, а "Рух за права і свободи — Новий початок" має 11,548% підтримки, набравши 281 366 голосів.

Окрім них ще чотири партії зуміли подолати визначену законом межу у 4 %. Решта політсил не змогли потрапити до парламенту. 82 618 виборців під час цих виборів обрали варіант "нікого не підтримую".

За попередніми даними, явка виборців склала приблизно 38,94%. Іншими словами, проголосувало 2 570 639 громадян.

Раніше ми писали, що Україна збирається підписати договір про взаємну безпеку з Болгарією. Наразі відбувся перший раунд переговорів на цю тему з болгарською стороною. 

Також уряд Болгарії звернувся до Ради ЄС з проханням заборонити імпорт українських яєць до країн Євросоюзу.

парламент Болгарія Росія Європа вибори

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