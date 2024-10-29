В Болгарии на выборах побеждает проевропейская партия

Избирательный участок в Болгарии. Фото: PAP

В Болгарии объявили окончательные результаты парламентских выборов, которые являются седьмыми за три года. Отдать свой голос пришли только 38,94% граждан страны.

Об этом сообщает OBOZ.UA во вторник, 29 октября.

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В Болгарии прошли седьмые за последние три года выборы в парламент. 28 октября Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты после обработки 100% протоколов. Победу одержала партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"). Именно эта партия была правящей в Болгарии в 2009-2021 годах и председателем которой является экс-премьер Бойко Борисов. Теперь именно эта политсила возглавит парламент страны.

Следом за ней следует коалиция "Продолжаем изменения — Демократическая Болгария" (WCC-DB), которая получила 346 063 голоса или 14,203% поддержки. Пророссийская партия "Возрождение" набрала 325 468 голосов, что равняется 13,358% поддержки, а "Движение за права и свободы — Новое начало" имеет 11,548% поддержки, набрав 281 366 голосов.

Кроме них еще четыре партии сумели преодолеть определенный законом предел в 4%. Остальные политсилы не смогли попасть в парламент. 82618 избирателей во время этих выборов выбрали вариант "никого не поддерживаю".

По предварительным данным, явка избирателей составила около 38,94%. Иными словами, проголосовало 2570639 граждан.

Ранее мы писали, что Украина намерена подписать договор о взаимной безопасности с Болгарией. Состоялся первый раунд переговоров на эту тему с болгарской стороной.

Также правительство Болгарии обратилось в Совет ЕС с просьбой запретить импорт украинских яиц в страны Евросоюза.