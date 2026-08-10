У Болгарії на заводі боєприпасів пролунали вибухи

Дим після вибухів на заводі. Фото: БТА

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Болгарії на території заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца сталися вибухи. Інцидент стався вранці 10 серпня після того, як на території підприємства загорілася вантажівка, а згодом вибухи пролунали на частині складів.

Про це пише ВТА, передає Новини.LIVE.

На заводі у Болгарії сталися вибухи

За словами мера сусіднього міста Трявна Денчо Мінева, територію заводу оточили, а всіх працівників підприємства EMCO Ltd. евакуювали. Пожежу на самому об'єкті вдалося загасити силами рятувальників із Трявни та Габрово. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Водночас вогонь поширився на лісові масиви поблизу місця інциденту. Через густий дим та можливе забруднення повітря мешканців закликали не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими та використовувати захисні маски.

У Плачківцях планують встановити мобільну станцію для контролю якості повітря. На місці працюють поліція, пожежники та представники регіональної інспекції з питань довкілля та водних ресурсів. Через вибухи влада активувала систему оповіщення BG-ALERT. Мешканців прилеглих населених пунктів евакуюють як запобіжний захід, а дорогу поблизу села Армянківці перекрили та встановили контрольно-пропускний пункт.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно невідомий безпілотник залетів у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув поблизу Трансбалканського газопроводу. Уламки впали неподалік Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Як повідомляли Новини.LIVE, МЗС Болгарії викликало посолку України Олесю Ілащук через падіння та вибух імовірно українського безпілотника біля Трансбалканського газопроводу. У Міноборони Болгарії припустили, що це міг бути дрон-приманка "Майя", водночас наголосивши, що немає підстав вважати інцидент навмисним.