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До Білорусі залетіла рекордна кількість "шахедів" — моніторинг

25 листопада 2024 16:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У повітряному просторі Білорусі зафіксували рекордну кількість дронів
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: dozor.kr.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Протягом 24-25 листопада на територію Білорусі залетіла рекордна кількість російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони, імовірно, збили один із 38 "шахедів".

Про це повідомив моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн" у понеділок, 25 листопада.

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За даними моніторингового каналу, протягом доби на територію Білорусі заходили 38 російських безпілотників типу "шахед".

Зазначається, що авіація підіймалася чотири рази — щонайменше один БпЛА було збито.

шахеди у Білорусі
Рух російського безпілотника над Білоруссю. Фото: "Беларускі Гаюн"

"Щонайменше один "шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор". А також щонайменше три рази "шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута", — йдеться у повідомленні. 

Перший захід БпЛА було зафіксовано 24 листопада о 13:48 в районі Комарина. Далі протягом доби російські безпілотники періодично перетинали кордон з Білоруссю. 

У моніторинговому каналі припускають, що близько 01:00 сили ППО ЗС РБ збили "шахед", який залетів у Білорусь із Прип'яті о 23:08, а далі пішов на Наровлю і до 00:05 досяг передмістя Мозиря.

Серед 38 зафіксованих ударних дронів точно підтверджено повернення в повітряний простір України тільки дев'яти штук.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч проти 25 листопада 71 безпілотник було локаційно втрачено, ймовірно, через протидію РЕБ. А ще один — полетів у бік Білорусі.

Ми писали про те, що вночі та вранці 25 листопада російські війська атакували декілька міст України. Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли.

Білорусь безпілотники ППО Росія Шахед БпЛА

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