В воздушном пространстве Белоруссии зафиксировали рекордное количество дронов

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: dozor.kr.ua

В течение 24-25 ноября на территорию Беларуси залетело рекордное количество российских беспилотников. Силы противовоздушной обороны предположительно сбили один из 38 "шахедов".

Об этом сообщил мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн" в понедельник, 25 ноября.

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По данным мониторингового канала, в течение суток на территорию Беларуси заходили 38 российских беспилотников, типа "шахед".

Отмечается, что авиация поднималась четыре раза — по меньшей мере один БпЛА был сбит.

Движение русского беспилотника над Беларусью. Фото: "Белорусский Гаюн"

"По меньшей мере один "шахед" долетел до Мозыря, были десятки проходов через "белорусский коридор". А также по меньшей мере три раза "шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута", — говорится в сообщении.

Первый заход БпЛА был зафиксирован 24 ноября в 13:48 в районе Комарина. Далее в течение суток российские беспилотники периодически пересекали границу с Беларусью.

В мониторинговом канале предполагают, что около 01:00 силы ПВО ВС РБ сбили "шахед", который залетел в Беларусь из Припяти в 23:08, а дальше пошел на Наровлю и к 00:05 достиг пригорода Мозыря.

Среди 38 зафиксированных ударных дронов точно подтверждено возвращение в воздушное пространство Украины только девяти штук.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 25 ноября 71 беспилотник был локационно потерян, вероятно, из-за противодействия РЭБ. А еще один — улетел в сторону Беларуси.

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