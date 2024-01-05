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У Бєлгороді знову прильоти — влада заявила про збиття повітряних цілей

5 січня 2024 00:23
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Бєлгороді пролунали вибухи
Російський Бєлгород після атаки. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У РФ знову неспокійно. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття 10 цілей на підльоті до Бєлгорода.

Про це Гладков написав у свої соцмережах.

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Вибухи у Бєлгороді — що відомо

За словами Гладкова, у місті "прильоти". У результаті яких відомо про двох постраждалих. Також руйнувань зазнали будинки та автівки. 

"У місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів. У Білгородському районі у  домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль", — написав він.

Тим часом росіяни вже публікують перші результати вибухів в Бєлгороді.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали
Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали

Нагадаємо, заява російської сторони про удари по Бєлгороду нібито з використанням чеських снарядів Vampire була частиною масштабнішої спецоперації. Кремль таким чином намагався зірвати передачу Україні чеських артилерійських систем Dana-M2, які отримала Маріупольська бригада.

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