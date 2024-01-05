У Бєлгороді пролунали вибухи

Російський Бєлгород після атаки. Фото: росЗМІ

У РФ знову неспокійно. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття 10 цілей на підльоті до Бєлгорода.

Про це Гладков написав у свої соцмережах.

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Вибухи у Бєлгороді — що відомо

За словами Гладкова, у місті "прильоти". У результаті яких відомо про двох постраждалих. Також руйнувань зазнали будинки та автівки.

"У місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів. У Білгородському районі у домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль", — написав він.

Тим часом росіяни вже публікують перші результати вибухів в Бєлгороді.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали

Нагадаємо, заява російської сторони про удари по Бєлгороду нібито з використанням чеських снарядів Vampire була частиною масштабнішої спецоперації. Кремль таким чином намагався зірвати передачу Україні чеських артилерійських систем Dana-M2, які отримала Маріупольська бригада.