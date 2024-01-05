В Белгороде раздались взрывы

В Белгороде снова прилеты — власти заявили о сбитии воздушных целей
В РФ снова неспокойно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении 10 целей на подлете в Белгород.
Об этом Гладков написал в своих соцсетях.
Взрывы в Белгороде — что известно
По словам Гладкова, в городе "прилеты". В результате которых известно о двух пострадавших. Также разрушения подверглись домам и автомобилям.
"В городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей. В Белгородском районе в домовладении повреждена кровля и иссечен автомобиль", — написал он.
Между тем, россияне уже публикуют первые результаты взрывов в Белгороде.
Напомним, заявление российской стороны об ударах по Белгороду якобы с использованием чешских снарядов Vampire было частью более масштабной спецоперации. Кремль таким образом пытался сорвать передачу Украине чешских артиллерийских систем Dana-M2, полученных Мариупольской бригадой.
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