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У Бєлгороді пролунали вибухи —РФ заявила про збиття повітряних цілей

3 січня 2024 03:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Вибухи, 3 січня, пролунали у Бєлгородській області РФ - деталі
Наслідки ворожого диму після "прильотів". Фото ілюстративне
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи, 3 січня, пролунали у Бєлгородській області РФ. Там запустили сирену ракетної небезпеки.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. 

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Вибухи у Бєлгороді — що відомо

За словами Гладкова, в області спрацювала російська "ППО".

"Якщо ви знаходитесь вдома — не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці — спустіться в укриття або в інше безпечне місце", — нагадав він росіянам.

Згодом він заявив, що збито нібито 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Він додав, що постраждалаих немає.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

"У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", — написав він.

Нагадаємо, 30 грудня у прикордонному російському місті Бєлгород стався один із найпотужніших обстрілів території країни-агресора за час повномасштабної війни. Хто стоїть за цією атакою, чи потрібен був Україні цей обстріл російського міста — у матеріалі Новини.LIVE.

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