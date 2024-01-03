Взрывы, 3 января, прогремели в Белгородской области РФ - детали

Последствия вражеского дыма после прилетов. Фото иллюстративное

Взрывы, 3 января, раздались в Белгородской области РФ. Там запустили сиренку ракетной опасности.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, в области сработало российское "ПВО".

"Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или в другое безопасное место ", — напомнил он россиянам.

Впоследствии он заявил, что сбиты якобы 9 воздушных целей на подлете в город. Он добавил, что пострадавших нет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется", — написал он.

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