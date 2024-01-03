Взрывы, 3 января, прогремели в Белгородской области РФ - детали

В Белгороде раздались взрывы — РФ заявила о сбитии воздушных целей
Взрывы, 3 января, раздались в Белгородской области РФ. Там запустили сиренку ракетной опасности.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Взрывы в Белгороде — что известно
По словам Гладкова, в области сработало российское "ПВО".
"Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или в другое безопасное место ", — напомнил он россиянам.
Впоследствии он заявил, что сбиты якобы 9 воздушных целей на подлете в город. Он добавил, что пострадавших нет.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли.
По предварительным данным, пострадавших нет.
"В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется", — написал он.
Напомним, 30 декабря в пограничном российском городе Белгород произошел один из самых мощных обстрелов территории страны-агрессора за время полномасштабной войны. Кто стоит за этой атакой, нужен ли Украине этот обстрел российского города — в материале Новини.LIVE.
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