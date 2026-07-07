У Бєлгороді лунали потужні вибухи: стався блекаут та масштабна пожежа

Пожежа в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Бєлгороді у ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи. Відомо про ураження лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Місто залишилося без світла та води.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Бєлгороді 7 липня

Т.в.о губернатора Бєлгорода Олександр Шуваєв повідомив, що місто та Бєлгородський округ зазнали ракетної атаки. За його словами, більшу частину снарядів нібито було збито, але є влучання. Крім того, у селі Бєловське троє людей отримали поранення.

Пожежа в Бєлгороді внаслідок атаки 7 липня. Фото: t.me/exilenova_plus

"У Бєлгороді на одному з об’єктів сталося загоряння, пожежні розрахунки займаються його ліквідацією. Знову пошкоджено енергетичну інфраструктуру, тому в окремих районах Бєлгорода та кількох муніципалітетах спостерігаються перебої з електропостачанням та водопостачанням", — заявив Шуваєв.

Пожежа на Бєлгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. Фото: t.me/exilenova_plus

Згодом стало відомо, що одним із атакованих об’єктів є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, де сталася масштабна пожежа. Йдеться про філію ТОВ "Газпром трансгаз Москва", що входить до структури ПАТ "Газпром".

Пожежа в Бєлгороді. Фото: t.me/exilenova_plus

Ключова функція підрозділу полягає в обслуговуванні об’єктів магістральної газотранспортної системи в межах Бєлгородської області та забезпеченні стабільної й безперебійної подачі природного газу споживачам регіону.

Відсутнє світло в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські сили завдали результативного удару по Омському нафтопереробному заводу — останньому з одинадцяти ключових виробників автомобільного пального в Росії. Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, Сили оборони України завдали ударів по обʼєктах противника на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Зокрема, вдалося уразити НПЗ та пункт дислокації ракетної бригади.