У Бангладеш судили чоловіка, який вбив 11 собак — яке покарання отримав

У Бангладеш чоловік забив до смерті 11 собак — його судили
У Бангладеш судили чоловіка через жорстоке поводження з тваринами. Йому призначили випробувальний термін.
Про це пише видання Tbsnews.
Деталі справи
У квітні директор організації Animal Aid Feni Енам Хоссейн звернувся до суду та заявив, що 4 лютого чоловік, на ім'я Джасім Уддін на дорозі у місті Фені безпричинно забив до смерті двох собак і дев'ятьох цуценят.
Таким чином він порушив Закон про захист тварин про вбивство собак у громадських місцях. 9 липня суд зобов'язав Джасіма з'явитися до суду.
Рішення суду
Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами та призначили йому умовний термін три місяці. Протягом цього часу він має годувати і доглядати за 15 собаками.
Суд також доручив місцевому співробітнику з питань тварин подати до суду звіт щодо дотримання вимоги в установленому порядку.
Нагадаємо, у Київській області судили чоловіка, який застрелив собаку. Його визнали винним у жорстокому поводженні з твариною.
Також у Києві чоловік вигулював свого собаку без повідця і намордника, а вона покусала 25-річну дівчину. За це власника тварини судили.
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