У Бангладеш судили чоловіка, який вбив 11 собак — яке покарання отримав

Безпритульні собаки. Ілюстративне фото: depositphotos

У Бангладеш судили чоловіка через жорстоке поводження з тваринами. Йому призначили випробувальний термін.

Про це пише видання Tbsnews.

Читайте також:

Деталі справи

У квітні директор організації Animal Aid Feni Енам Хоссейн звернувся до суду та заявив, що 4 лютого чоловік, на ім'я Джасім Уддін на дорозі у місті Фені безпричинно забив до смерті двох собак і дев'ятьох цуценят.

Таким чином він порушив Закон про захист тварин про вбивство собак у громадських місцях. 9 липня суд зобов'язав Джасіма з'явитися до суду.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами та призначили йому умовний термін три місяці. Протягом цього часу він має годувати і доглядати за 15 собаками.

Суд також доручив місцевому співробітнику з питань тварин подати до суду звіт щодо дотримання вимоги в установленому порядку.

Нагадаємо, у Київській області судили чоловіка, який застрелив собаку. Його визнали винним у жорстокому поводженні з твариною.

Також у Києві чоловік вигулював свого собаку без повідця і намордника, а вона покусала 25-річну дівчину. За це власника тварини судили.