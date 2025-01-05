В Бангладеш судили мужчину, который убил 11 собак — какое наказание получил

В Бангладеш мужчина забил до смерти 11 собак — его судили
В Бангладеш судили мужчину из-за жестокого обращения с животными. Ему назначили испытательный срок.
Об этом пишет издание Tbsnews.
Детали дела
В апреле директор организации Animal Aid Feni Энам Хоссейн обратился в суд и заявил, что 4 февраля мужчина по имени Джасим Уддин на дороге в городе Фени без причинны забил до смерти двух собак и девять щенков.
Таким образом он нарушил Закон о защите животных об убийстве собак в общественных местах. 9 июля суд обязал Джасима явиться в суд.
Решение суда
Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными и назначили ему условный срок три месяца. В течение этого времени он должен кормить и ухаживать за 15 собаками.
Суд также поручил местному сотруднику по вопросам животных подать в суд отчет по соблюдению требования в установленном порядке.
Напомним, в Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.
Также в Киеве мужчина выгуливал свою собаку без поводка и намордника, а она покусала 25-летнюю девушку. За это владельца животного судили.
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