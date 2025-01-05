В Бангладеш судили мужчину, который убил 11 собак — какое наказание получил

Бездомные собаки. Иллюстративное фото: depositphotos

В Бангладеш судили мужчину из-за жестокого обращения с животными. Ему назначили испытательный срок.

Об этом пишет издание Tbsnews.

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Детали дела

В апреле директор организации Animal Aid Feni Энам Хоссейн обратился в суд и заявил, что 4 февраля мужчина по имени Джасим Уддин на дороге в городе Фени без причинны забил до смерти двух собак и девять щенков.

Таким образом он нарушил Закон о защите животных об убийстве собак в общественных местах. 9 июля суд обязал Джасима явиться в суд.

Решение суда

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными и назначили ему условный срок три месяца. В течение этого времени он должен кормить и ухаживать за 15 собаками.

Суд также поручил местному сотруднику по вопросам животных подать в суд отчет по соблюдению требования в установленном порядке.

Напомним, в Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.

Также в Киеве мужчина выгуливал свою собаку без поводка и намордника, а она покусала 25-летнюю девушку. За это владельца животного судили.