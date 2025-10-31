Україна випереджає РФ у дронових технологіях — Артем Болюх

Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

​Україна утримує технологічну перевагу у сфері безпілотників, тоді як Росія намагається компенсувати відставання масовими атаками. Про це заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 окремої штурмової бригади Артем Болюх, підкресливши, що якість українських розробок значно перевищує російські аналоги.

Про це Артем Болюх повідомив ефірі День.LIVE у п’ятницю, 31 жовтня.

Україна зберігає перевагу у війні дронів

Росія намагається компенсувати нестачу технологічності кількістю атак, проте українські підрозділи демонструють стабільну ефективність у знищенні ворожих цілей. За словами військового, саме досвід операторів забезпечуює успіх української сторони. Незважаючи на постійний тиск, наша система протиповітряної оборони залишається стійкою до навантажень.

"Так як ми перші почали давати відсіч у цьому напрямку — то ми і попереду", — сказав Артем Болюх.

Військовий також зазначив, що жодна система ППО у світі не здатна гарантувати повне перехоплення всіх ворожих загроз. Водночас Україна постійно вдосконалює власні технології, збільшуючи ефективність збиття дронів. Завдяки цьому країна утримує лідерство у дроновій війні та поступово посилює оборонні можливості.

Нагадаємо, що українські військові представили документальний фільм "Ми перші, хто зробив цю двіжуху", у якому показано роботу підрозділів НРК Третьої штурмової бригади та унікальні кадри технологічних змін на фронті.

Раніше ми також інформували, що Третя окрема штурмова бригада першою серед підрозділів обміняла накопичені еБали на дрони через маркетплейс Brave1 Market.