Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У 3 ОШБр сказали, як Україна випереджає РФ у дронових технологіях

У 3 ОШБр сказали, як Україна випереджає РФ у дронових технологіях

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 18:57
Оновлено: 18:57
Україна випереджає РФ у дронових технологіях — Артем Болюх
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

​Україна утримує технологічну перевагу у сфері безпілотників, тоді як Росія намагається компенсувати відставання масовими атаками. Про це заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 окремої штурмової бригади Артем Болюх, підкресливши, що якість українських розробок значно перевищує російські аналоги.

Реклама
Читайте також:

Про це Артем Болюх повідомив ефірі День.LIVE у п’ятницю, 31 жовтня.

Україна зберігає перевагу у війні дронів

Росія намагається компенсувати нестачу технологічності кількістю атак, проте українські підрозділи демонструють стабільну ефективність у знищенні ворожих цілей. За словами військового, саме досвід операторів забезпечуює успіх української сторони. Незважаючи на постійний тиск, наша система протиповітряної оборони залишається стійкою до навантажень.

"Так як ми перші почали давати відсіч у цьому напрямку — то ми і попереду", — сказав Артем Болюх.

Військовий також зазначив, що жодна система ППО у світі не здатна гарантувати повне перехоплення всіх ворожих загроз. Водночас Україна постійно вдосконалює власні технології, збільшуючи ефективність збиття дронів. Завдяки цьому країна утримує лідерство у дроновій війні та поступово посилює оборонні можливості.

Нагадаємо, що українські військові представили документальний фільм "Ми перші, хто зробив цю двіжуху", у якому показано роботу підрозділів НРК Третьої штурмової бригади та унікальні кадри технологічних змін на фронті.

Раніше ми також інформували, що Третя окрема штурмова бригада першою серед підрозділів обміняла накопичені еБали на дрони через маркетплейс Brave1 Market.

військові війна в Україні війна 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації