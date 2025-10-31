Видео
Главная Новости дня В 3 ОШБр сказали, как Украина опережает РФ в дроновых технологиях

В 3 ОШБр сказали, как Украина опережает РФ в дроновых технологиях

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 18:57
обновлено: 18:57
Украина опережает РФ в дроновых технологиях - Артем Болюх
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Украина удерживает технологическое преимущество в сфере беспилотников, тогда как Россия пытается компенсировать отставание массовыми атаками. Об этом заявил начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 отдельной штурмовой бригады Артем Болюх, подчеркнув, что качество украинских разработок значительно превышает российские аналоги.

Читайте также:

Об этом Артем Болюх сообщил эфире День.LIVE в пятницу, 31 октября.

Украина сохраняет преимущество в войне дронов

Россия пытается компенсировать недостаток технологичности количеством атак, однако украинские подразделения демонстрируют стабильную эффективность в уничтожении вражеских целей. По словам военного, именно опыт операторов обеспечивает успех украинской стороны. Несмотря на постоянное давление, наша система противовоздушной обороны остается устойчивой к нагрузкам.

"Так как мы первые начали давать отпор в этом направлении — то мы и впереди", — сказал Артем Болюх.

Военный также отметил, что ни одна система ПВО в мире не способна гарантировать полный перехват всех вражеских угроз. В то же время Украина постоянно совершенствует собственные технологии, увеличивая эффективность сбивания дронов. Благодаря этому страна удерживает лидерство в беспилотной войне и постепенно усиливает оборонительные возможности.

Напомним, что украинские военные представили документальный фильм "Мы первые, кто сделал эту движуху", в котором показана работа подразделений НРК Третьей штурмовой бригады и уникальные кадры технологических изменений на фронте.

Ранее мы также информировали, что Третья отдельная штурмовая бригада первой среди подразделений обменяла накопленные еБаллы на дроны через маркетплейс Brave1 Market.

военные война в Украине 3 ОШБр Третья штурмова бригада
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
