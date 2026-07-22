Тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей: Буданов про Драпатого

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент, Верховний Головнокомандувач, ухвалив надзвичайно важливе кадрове рішення щодо оновлення командування Збройними Силами України. Зараз головне – управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить.

Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни.

Ми працювали поруч у цих операціях – разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу.

Михайла Драпатого знаю давно. Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати.

Армія сильна, командування – в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість – це шлях до перемоги.

Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила – в єдності та відповідальності кожного.

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