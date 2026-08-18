Туск жорстко засудив напад на українських дітей у Польщі

Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напад на українських підлітків у Бидгощі. Він жорстко висловився про нападників. За словами Туска, це просто антипольські дії.

Про це повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.

Напад на підлітків з України у Польщі

"Незалежно від того, що хтось думає про Україну… нападати на дітей — це просто антипольські дії. Ми завжди пишалися тим, як ставимося до дітей — наших і тих, які шукають у нас прихистку", — каже Туск.

Він пообіцяв, що до кінця тижня їх спіймають. Туск порадив нападникам прибути до поліції.

"Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас затримають. Така безкоштовна сердечна юридична порада від мене", — заявив він.

Невдовзі після заяви поліція Польщі повідомила про затримання 46-річної жінки та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до нападу на українських дітей.

Як писали Новини.LIVE, у польському Бидгощі двоє українських підлітків зазнали нападу з боку дорослих. Причиною агресії стало те, що 14-річна дівчина та її 12-річний брат розмовляли між собою українською.

Раніше у Польщі двом жінкам віком 35 і 36 років висунули обвинувачення після нападу на українців та образ через їхню національність. Обидві підозрювані працюють у закладі харчування, визнали свою провину та заявили про каяття.