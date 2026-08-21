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Головна Новини дня Туск закликав Німеччину не переслідувати підозрюваних у підриві Nord Stream

Туск закликав Німеччину не переслідувати підозрюваних у підриві Nord Stream

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Дата публікації: 21 серпня 2026 13:42
Дональд Туск закликає Німеччину не переслідувати підозрюваних у "Північному потоку"
Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

У четвер, 20 серпня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Німеччина не повинна притягати до відповідальності осіб, підозрюваних у саботажі газопроводів "Північний потік". Він наголосив, що соромитися повинні ті, хто тоді будував російські газопроводи, а не ті, хто їх вивів з ладу.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Tvpworld.

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Туск не змінив своєї позиції щодо підозрюваних у саботажі "Північного потоку"

Заява прем’єр-міністра Польщі пролунала після затримання в Хорватії громадянина України, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до саботажу газопроводів "Північний потік" у 2022 році

Громадянин України Володимир З., якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до саботажу газопроводу "Північний потік", був одним із водолазів, які, ймовірно, встановили вибухові пристрої на трубопроводах у Балтійському морі. За даними слідчих, саботажники використовували вітрильну яхту "Андромеда" та встановили щонайменше чотири вибухові пристрої.

Володимир З. раніше був затриманий у Польщі на прохання Німеччини, але польський суд відмовився видати його. Суддя припустив, що підрив трубопроводів міг бути частиною військових операцій, а також поставив під сумнів юрисдикцію Німеччини. Згодом підозрюваного було звільнено.

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Пізніше німецькі слідчі виявили нові подробиці. Згідно з матеріалами слідства, Володимир З. працював інструктором з дайвінгу в Києві та раніше служив в українській армії. Його особу нібито підтвердили після аналізу фотографій, номерного знака автомобіля та свідчень водія, який перевозив обладнання.

Туска запитали, чи змінив він свою позицію щодо кримінального переслідування підозрюваного. Прем’єр-міністр Польщі відповів, що дотримується своєї думки.

Він нагадав, що Польща з самого початку виступала проти будівництва "Північного потоку-2". За словами Туска, Варшава попереджала, що цей проєкт посилить залежність Європи від російських енергоресурсів.

"Німеччина тоді дотримувалася іншої думки. Вони змінили свою позицію, але було вже запізно", — зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Туск також заявив, що Німеччина не повинна притягати до відповідальності людей, які, на його думку, діяли в умовах війни проти України.

"Соромитися повинні ті, хто побудував цей газопровід, а не ті, хто його зупинив", — наголосив він.

Що відомо про справу "Північний потік"

26 вересня 2022 року в Балтійському морі поблизу датського острова Борнгольм сталися вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". В результаті вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводу.

Німецькі слідчі вважають, що до цієї операції могла бути причетна група українців. За версією прокуратури, Володимир З. був кваліфікованим водолазом і входив до складу групи, яка встановлювала вибухівку на газопроводах.

Раніше, у вересні 2025 року, цього чоловіка було затримано в Польщі. Польський суд відхилив запит Німеччини про його екстрадицію та постановив звільнити підозрюваного. Зокрема, суд поставив під сумнів юрисдикцію Німеччини та розглянув можливий акт саботажу в контексті війни.

Новини.LIVE інформували, що окремо німецька прокуратура висунула звинувачення проти колишнього українського військовослужбовця Сергія К. Його затримали в Італії у 2025 році, а згодом екстрадували до Німеччини.

Новини.LIVE повідомляли, що німецька сторона звинувачує його в організації операції та стверджує, що група, ймовірно, діяла в інтересах українських державних органів. Сергій К. заперечує будь-яку причетність.

Північний потік – 2 Польща Німеччина суд Дональд Туск
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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