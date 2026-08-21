Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве Nord Stream

Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве Nord Stream

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:42
Дональд Туск призывает Германию не преследовать подозреваемых по делу «Северного потока»
Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

В четверг, 20 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна привлекать к ответственности лиц, подозреваемых в саботаже газопроводов "Северный поток". Он подчеркнул, что стыдиться должны те, кто тогда строил российские газопроводы, а не те, кто их вывел из строя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Tvpworld.

Реклама

Туск не изменил своей позиции в отношении подозреваемых в саботаже "Северного потока"

Заявление премьер-министра Польши прозвучало после задержания в Хорватии гражданина Украины, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к саботажу газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Гражданин Украины Владимир З., которого немецкие следователи подозревают в причастности к саботажу газопровода "Северный поток", был одним из водолазов, которые, вероятно, установили взрывные устройства на трубопроводах в Балтийском море. По данным следователей, диверсанты использовали парусную яхту "Андромеда" и установили как минимум четыре взрывных устройства.

Владимир З. ранее был задержан в Польше по просьбе Германии, но польский суд отказался выдать его. Судья высказал предположение, что подрыв трубопроводов мог быть частью военных операций, а также поставил под сомнение юрисдикцию Германии. Впоследствии подозреваемый был освобожден.

Читайте также:

Позже немецкие следователи выявили новые подробности. Согласно материалам следствия, Владимир З. работал инструктором по дайвингу в Киеве и ранее служил в украинской армии. Его личность якобы подтвердили после анализа фотографий, номерного знака автомобиля и показаний водителя, который перевозил оборудование.

Туска спросили, изменил ли он свою позицию относительно уголовного преследования подозреваемого. Премьер-министр Польши ответил, что придерживается своего мнения.

Он напомнил, что Польша с самого начала выступала против строительства "Северного потока-2". По словам Туска, Варшава предупреждала, что этот проект усилит зависимость Европы от российских энергоресурсов.

"Германия тогда придерживалась иного мнения. Они изменили свою позицию, но было уже слишком поздно", — отметил премьер-министр Польши.

Туск также заявил, что Германия не должна привлекать к ответственности людей, которые, по его мнению, действовали в условиях войны против Украины.

"Стыдиться должны те, кто построил этот газопровод, а не те, кто его остановил", — подчеркнул он.

Что известно о деле "Северный поток"

26 сентября 2022 года в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм произошли взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В результате взрывов были повреждены три из четырех ниток газопровода.

Немецкие следователи считают, что к этой операции могла быть причастна группа украинцев. По версии прокуратуры, Владимир З. был квалифицированным водолазом и входил в состав группы, которая устанавливала взрывчатку на газопроводах.

Ранее, в сентябре 2025 года, этот мужчина был задержан в , Польша. Польский суд отклонил запрос Германии о его экстрадиции и постановил освободить подозреваемого. В частности, суд поставил под сомнение юрисдикцию Германии и рассмотрел возможный акт саботажа в контексте войны.

Новини.LIVE сообщали, что отдельно немецкая прокуратура выдвинула обвинения против бывшего украинского военнослужащего Сергея К. Его задержали в Италии в 2025 году, а затем экстрадировали в Германию.

Новини.LIVE писали, что немецкая сторона обвиняет его в организации операции и утверждает, что группа, вероятно, действовала в интересах украинских государственных органов. Сергей К. отрицает какую-либо причастность.

Северный поток – 2 Польша Германия суд Дональд Туск
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации