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Туреччину запросили приєднатися до морської коаліції — Умєров

15 грудня 2023 14:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Туреччину запросили приєднатися до морської коаліції — Умєров
Левент Більген та Рустем Умєров. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Морська коаліція України може поповнитися новим учасником. До ініціативи запросили приєднатися Туреччину.

Про це повідомило Міноборони України у Facebook.

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Туреччину запросили до морської коаліції

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Він запросив Туреччину стати учасником морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до морської коаліції", — заявив міністр.

Українська та турецька сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва. Новий посол Туреччини заявив, що його країна і надалі буде всіляко підтримувати Україну.

міноборони
Посол україни в Туреччині Левент Більген. Фото: Міноборони
міноборони
Міністр оборони України. Фото: Міноборони

Що таке морська коаліція

Морська коаліція була створена Великою Британією і Норвегією для підтримки України. Втім, ініціатива працюватиме не тільки на поточні військові потреби України.

За словами військового експерта, співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, Велика Британія розглядає Україну як стратегічного партнера в довгостроковій перспективі.

Участь Великої Британії в морській коаліції означатиме не тільки будівництво кораблів для ВМС України. Британські фахівці, зокрема, будуть тренувати українських морських піхотинців.

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