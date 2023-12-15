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Турцию пригласили присоединиться к морской коалиции — Умеров

15 декабря 2023 14:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Турцию пригласили присоединиться к морской коалиции — Умеров
Левент Бильген и Рустем Умеров. Фото: Минобороны
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Морская коалиция может пополниться новым участником. Присоединиться к коалиции пригласили Турцию.

Об этом сообщило Минобороны Украины в Facebook.

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Турцию пригласили в морскую коалицию

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном. Он пригласил Турцию стать участником морской коалиции по укреплению безопасности в Черном море.

"Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к морской коалиции", — заявил министр.

Украинская и турецкая стороны также обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству. Новый посол Турции заявил, что его страна и дальше будет всячески поддерживать Украину.

минобороны
Посол Украины в Турции Левент Бильген. Фото: Минобороны
минобороны
Министр обороны Украины Фото: Минобороны

Что такое морская коалиция

Морская коалиция была создана Великобританией и Норвегией для поддержки Украины. Впрочем, инициатива будет работать не только на текущие военные нужды Украины.

По словам военного эксперта, сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Великобритания рассматривает Украину как стратегического партнера в долгосрочной перспективе.

Участие Великобритании в морской коалиции будет означать не только строительство кораблей для ВМС Украины. Британские специалисты, в частности, будут тренировать украинских морских пехотинцев.

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