Туреччина передасть Україні 70 ракет ATACMS, 12 РСЗВ M270 та боєприпаси: повний список

Запуск балістичної ракети ATACMS. Ілюстративне фото: армія США

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна може отримати від Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS і 12 реактивних систем залпового вогню M270. Також передбачена передача десятків тисяч боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленнях Державного департаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня 2026 року, передає Новини.LIVE.

Що передасть Туреччина Україні

Згідно з відповідними документами Держдепартаменту США, Туреччина планує передати Україні 12 пускових установок M270 MLRS, 2524 некеровані реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами, а також 47 тисяч 203-мм касетних артилерійських снарядів M509A1. Окремо передбачена передача 70 ракет M39 ATACMS.

70 ракет M39 ATACMS — тактичні балістичні ракети загальною вартістю близько 28 млн доларів.

12 пускових установок M270 MLRS — реактивні системи, здатні запускати боєприпаси GMLRS та ATACMS.

2 524 ракети M26 — некеровані 227-мм реактивні снаряди з касетними бойовими частинами DPICM.

47 000 снарядів M509A — 203-мм касетні боєприпаси DPICM для самохідних артилерійських установок 2С7 "Піон".

Загальна початкова вартість основного оборонного обладнання в одному з повідомлень становить близько 255,9 млн доларів. Передачу планують здійснити після завершення встановленої процедури повідомлення Конгресу.

У документах зазначено, що озброєння передаватиметься Україні через турецькі компанії MKE, ASFAT та ARCA Savunma, болгарську VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group.

Чому Туреччина передає озброєння

У Держдепартаменті США пояснили, що Туреччина прагне скоротити запаси старіших зразків озброєння та спрямувати кошти на модернізацію і підтримку наявних систем.

Україна, своєю чергою, планує використати озброєння для посилення оборонних і наступальних можливостей вогневої підтримки у війні проти Росії. У документах також зазначено, що українські військові вже мають на озброєнні боєприпаси такого самого або близького типу.

Що відомо про ракети ATACMS

M39 — рання серійна модифікація балістичної ракети ATACMS. Її максимальна дальність становить близько 165 км.

Ракета оснащена інерціальною системою наведення та має касетну бойову частину. Саме 70 таких ракет зазначені в окремому повідомленні Держдепартаменту США про запропоновану передачу Україні.

M270 MLRS — американська гусенична реактивна система залпового вогню, яка може застосовувати 227-мм боєприпаси сімейства MLRS/GMLRS, а також ракети ATACMS. Для України додаткові установки посилять можливості застосування як уже наявних, так і нових боєприпасів.

M26 — 227-мм некеровані ракети для M270 MLRS, оснащені касетною бойовою частиною DPICM. Вони призначені насамперед для ураження площинних цілей, зокрема скупчень техніки, позицій, складів та особового складу противника.

M509A1 — американський 203-мм касетний артилерійський боєприпас типу DPICM/ICM. Він призначений для використання з важкою артилерією калібру 203 мм, зокрема самохідними гарматами 2С7 "Піон". Такі снаряди застосовують для ураження площинних цілей і значних за площею районів зосередження техніки та позицій противника.

Таким чином, йдеться про масштабну передачу Україні американського озброєння, яке перебуває на озброєнні Туреччини. Однак станом на момент публікації це ще не означає, що вся зазначена техніка та боєприпаси вже передані Україні: документи США фіксують саме запропоновану передачу та її погодження в межах відповідної процедури.

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