Турчинов назвав війну РФ проти України тотальною війною на знищення

Термінова новина

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Колишній голова Верховної Ради та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія веде тотальну війну на знищення проти України. Він наголосив, що лише єдність країни та народу допоможе Україні вистояти під час нападу та здобути перемогу.

Турчинов висловив ці думки у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Турчинов закликав до єдності

Олександр Турчинов виступив із цією заявою під час заходу "35 років відновлення незалежності: єдність навколо прапора", організованого Фондом Арсенія Яценюка.

На думку колишнього голови Верховної Ради, Україна має об’єднатися перед обличчям російської агресії.

"Лише єдність — лише єдність країни та нації — дозволить нам чинити опір і перемогти", — заявив Турчинов.

Він також охарактеризував війну Росії проти України як тотальну війну на знищення.

Ексголова Верховної Ради сказав це на заході "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", організованої фондом Арсенія Яценюка.

Новина доповнюється...