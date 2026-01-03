Суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву студента на відстрочку

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Івано-Франківську місцевий ТЦК відмовив надавати відстрочку хлопцю, який є студентом Коледжу туризму у Благоєвраді (Болгарія). Остаточну крапку у цій ситуації поставив суд.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік ще у 2012 році завершив навчання в коледжі приватного вищого навчального закладу — Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Вже у травні 2025 року його зарахували на бакалаврат до Коледжу туризму в болгарському місті Благоєвград.

Після вступу за кордон студент звернувся до територіального центру комплектування із заявою про надання відстрочки від мобілізації. Однак у ТЦК відмовили, пояснивши це відсутністю довідки, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Водночас суд з’ясував, що позивач перебуває на військовому обліку та має чинний договір на навчання з болгарським закладом освіти.

"Іноземні навчальні заклади фактично не мають доступу до ЄДЕБО, відповідно не можуть сформувати довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Однак наведене не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від проходження військової служби. Враховуючи, що позивач має всі необхідні документи, що підтверджують його статус студента, він є здобувачем вищої освіти в розумінні національного законодавства України", — сказано у справі.

Рішення суду

Після вивчення всіх доказів і обставин справи суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог студента. Суддя скасував рішення Четвертого відділу Івано-Франківського РТЦК та СП і зобов’язав центр комплектування повторно розглянути заяву хлопця про надання відстрочки від призову на військову службу. Водночас рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

