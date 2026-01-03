Суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление студента на отсрочку

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковске местный ТЦК отказал предоставлять отсрочку парню, который является студентом Колледжа туризма в Благоевраде (Болгария). Окончательную точку в этой ситуации поставил суд.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина еще в 2012 году завершил обучение в колледже частного высшего учебного заведения — Ивано-Франковского университета права имени Короля Даниила Галицкого. Уже в мае 2025 года его зачислили на бакалавриат в Колледж туризма в болгарском городе Благоевград.

После поступления за границу студент обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации. Однако в ТЦК отказали, объяснив это отсутствием справки, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. В то же время суд выяснил, что истец состоит на воинском учете и имеет действующий договор на обучение с болгарским учебным заведением.

"Иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к ЕГЭБО, соответственно не могут сформировать справку о соискателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Однако приведенное не может быть основанием для отказа в предоставлении отсрочки от прохождения военной службы. Учитывая, что истец имеет все необходимые документы, подтверждающие его статус студента, он является соискателем высшего образования в понимании национального законодательства Украины", — сказано в деле.

Решение суда

После изучения всех доказательств и обстоятельств дела суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований студента. Судья отменил решение Четвертого отдела Ивано-Франковского РТЦК и СП и обязал центр комплектования повторно рассмотреть заявление парня о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. В то же время решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

