Чернівецький апеляційний суд. Фото ілюстративне: Чернівецький апеляційний суд

Проживання дитини з батьком після розлучення саме по собі не дає права на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно довести, що мати не бере участі у вихованні або не може виконувати батьківські обов’язки. Чернівецький апеляційний суд скасував рішення, яке підтверджувало самостійне виховання сина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Суть спору

У 2022 році жінка звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. Крім розлучення, вона просила визначити місце проживання одного із синів із нею, а іншого — з батьком. Також жінка хотіла, щоб суд встановив факт самостійного виховання кожним із батьків дитини, яка проживатиме разом із ним. Суд першої інстанції задовольнив позов. Зокрема, він визнав, що батько самостійно виховує неповнолітнього сина, який проживає з ним.

Однак це рішення оскаржив територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Там звернули увагу, що встановлення факту самостійного виховання може стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

При цьому ТЦК не брав участі в початковій справі про розлучення. Апеляційний суд пояснив, що це не позбавляє установу права оскаржити рішення, якщо воно безпосередньо стосується її прав, інтересів або обов'язків.

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У цій справі суд визнав, що рішення про самостійне виховання дитини потенційно впливає на інтереси держави та повноваження ТЦК у сфері мобілізації. Тому апеляційну скаргу прийняли до розгляду.

Чому проживання з батьком недостатньо

Розглядаючи справу, Чернівецький апеляційний суд звернув увагу на положення Сімейного кодексу України. Зокрема, стаття 141 передбачає рівні права та обов'язки матері й батька щодо дитини. Розлучення або окреме проживання не припиняє цих обов'язків.

Крім того, за статтею 157 Сімейного кодексу батьки мають спільно вирішувати питання виховання дітей. Той із них, хто проживає окремо, також повинен брати участь у вихованні та має право спілкуватися з дитиною.

Тому сам факт, що син проживає з батьком, не доводить, що мати усунулася від його виховання. Для встановлення самостійного виховання необхідно з'ясувати, чи виконує другий із батьків свої обов'язки та чи бере участь у житті дитини.

У матеріалах цієї справи не було доказів того, що мати ухиляється від виховання сина, позбавлена батьківських прав або з інших причин не може виконувати свої обов'язки. Суд також наголосив, що відсутність матеріальної допомоги від другого з батьків не означає автоматичного встановлення факту самостійного виховання. Якщо один із батьків не утримує дитину, інший може звернутися до суду для стягнення аліментів.

Які докази потрібні батькові

Апеляційний суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 11 вересня 2024 року у справі №201/5972/22. Згідно з нею, під час встановлення факту самостійного виховання суд має досліджувати реальні обставини життя дитини, а не лише домовленості батьків про її місце проживання.

Зокрема, потрібно з'ясувати:

хто фактично піклується про дитину та забезпечує її потреби;

хто займається її навчанням і лікуванням;

хто бере участь у повсякденному житті дитини;

чи долучається другий із батьків до виховання;

чи існують обставини, які заважають йому виконувати батьківські обов'язки.

Усі докази суд має оцінювати в сукупності. При цьому недостатньо просто заявити, що другий із батьків не бере участі у вихованні. Це потрібно підтвердити належними доказами.

Також апеляційний суд звернув увагу на те, що під час першого розгляду справи не забезпечили належної участі органу опіки та піклування. Цього вимагає стаття 19 Сімейного кодексу України. Представники служби у справах дітей під час апеляційного розгляду пояснили, що між батьками фактично не було спору щодо місця проживання дітей. Саме тому вони не вважали за потрібне готувати відповідний висновок.

Ризик отримання відстрочки

Окремо апеляційний суд оцінив обставини, за яких батьки просили встановити факт самостійного виховання дітей. Суд звернув увагу, що домовленість про проживання дитини з одним із батьків не може автоматично ставати підтвердженням того, що він виховує її самостійно. Особливо якщо таке рішення надалі може використовуватися для отримання певних прав, зокрема відстрочки від мобілізації.

У конкретній справі суд назвав вимогу про встановлення факту самостійного виховання штучною. Також він зауважив, що таке рішення могло бути використане для створення підстав отримати відстрочку. Водночас це не означає, що батько взагалі не може звертатися до суду для встановлення факту самостійного виховання. Так само проживання дитини з ним може враховуватися під час розгляду справи. Однак цього недостатньо без доказів того, що другий із батьків фактично не виконує своїх обов'язків або не має можливості це робити.

Чим завершився розгляд справи

Чернівецький апеляційний суд задовольнив скаргу ТЦК та скасував рішення суду першої інстанції в частині встановлення факту, що батько самостійно виховує сина. У цій частині позову відмовили. Водночас рішення про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей залишилося без змін. Отже, син і надалі проживатиме з батьком. Постанова Чернівецького апеляційного суду датована 16 листопада 2026 року. Йдеться про справу №725/5033/22.

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