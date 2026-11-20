Черновицкий апелляционный суд. Фото иллюстративное: Черновицкий апелляционный суд

Проживание ребенка с отцом после развода само по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо доказать, что мать не участвует в воспитании или не может выполнять родительские обязанности. Черновицкий апелляционный суд отменил решение, подтверждавшее самостоятельное воспитание сына.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Суть спора

В 2022 году женщина обратилась в суд с иском о расторжении брака. Помимо развода, она просила определить место жительства одного из сыновей с ней, а другого — с отцом. Также женщина хотела, чтобы суд установил факт самостоятельного воспитания каждым из родителей ребенка, который будет проживать вместе с ним. Суд первой инстанции удовлетворил иск. В частности, он признал, что отец самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, проживающего с ним.

Однако это решение обжаловал территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Там обратили внимание, что установление факта самостоятельного воспитания может стать основанием для получения мужчиной отсрочки от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

При этом ТЦК не участвовал в первоначальном деле о разводе. Апелляционный суд пояснил, что это не лишает учреждение права обжаловать решение, если оно непосредственно касается его прав, интересов или обязанностей.

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В данном деле суд признал, что решение о самостоятельном воспитании ребенка потенциально затрагивает интересы государства и полномочия ТЦК в сфере мобилизации. Поэтому апелляционная жалоба была принята к рассмотрению.

Почему проживания с отцом недостаточно

Рассматривая дело, Черновицкий апелляционный суд обратил внимание на положения Семейного кодекса Украины. В частности, статья 141 предусматривает равные права и обязанности матери и отца в отношении ребенка. Развод или раздельное проживание не прекращают этих обязанностей.

Кроме того, согласно статье 157 Семейного кодекса родители должны совместно решать вопросы воспитания детей. Тот из них, кто проживает отдельно, также должен участвовать в воспитании и имеет право общаться с ребенком.

Поэтому сам факт того, что сын проживает с отцом, не доказывает, что мать отстранилась от его воспитания. Для установления самостоятельного воспитания необходимо выяснить, выполняет ли второй из родителей свои обязанности и участвует ли в жизни ребенка.

В материалах данного дела не было доказательств того, что мать уклоняется от воспитания сына, лишена родительских прав или по другим причинам не может выполнять свои обязанности. Суд также подчеркнул, что отсутствие материальной помощи со стороны второго родителя не означает автоматического установления факта самостоятельного воспитания. Если один из родителей не содержит ребенка, другой может обратиться в суд для взыскания алиментов.

Какие доказательства нужны отцу

Апелляционный суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу № 201/5972/22. Согласно ей, при установлении факта самостоятельного воспитания суд должен исследовать реальные обстоятельства жизни ребенка, а не только договоренности родителей о его месте жительства.

В частности, необходимо выяснить:

кто фактически заботится о ребенке и обеспечивает его потребности;

кто занимается ее обучением и лечением;

кто участвует в повседневной жизни ребенка;

участвует ли второй из родителей в воспитании;

существуют ли обстоятельства, мешающие ему выполнять родительские обязанности.

Все доказательства суд должен оценивать в совокупности. При этом недостаточно просто заявить, что второй из родителей не участвует в воспитании. Это необходимо подтвердить надлежащими доказательствами.

Также апелляционный суд обратил внимание на то, что во время первого рассмотрения дела не было обеспечено надлежащее участие органа опеки и попечительства. Этого требует статья 19 Семейного кодекса Украины. Представители службы по делам детей в ходе апелляционного рассмотрения пояснили, что между родителями фактически не было спора относительно места проживания детей. Именно поэтому они не сочли нужным готовить соответствующее заключение.

Риск получения отсрочки

Отдельно апелляционный суд оценил обстоятельства, при которых родители просили установить факт самостоятельного воспитания детей. Суд обратил внимание на то, что договоренность о проживании ребенка с одним из родителей не может автоматически служить подтверждением того, что он воспитывает его самостоятельно. Особенно если такое решение в дальнейшем может использоваться для получения определенных прав, в частности отсрочки от мобилизации.

В данном конкретном деле суд назвал требование об установлении факта самостоятельного воспитания искусственным. Также он отметил, что такое решение могло быть использовано для создания оснований для получения отсрочки. В то же время это не означает, что отец вообще не может обращаться в суд для установления факта самостоятельного воспитания. Также проживание ребенка с ним может учитываться при рассмотрении дела. Однако этого недостаточно без доказательств того, что второй из родителей фактически не выполняет своих обязанностей или не имеет возможности это делать.

Чем завершилось рассмотрение дела

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил жалобу ТЦК и отменил решение суда первой инстанции в части установления факта того, что отец самостоятельно воспитывает сына. В этой части иска было отказано. В то же время решение о расторжении брака и определении места жительства детей осталось без изменений. Таким образом, сын и в дальнейшем будет проживать с отцом. Постановление Черновицкого апелляционного суда датировано 16 ноября 2026 года. Речь идет о деле №725/5033/22.

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