Суд скасував штраф ТЦК, який був накладений на громадянина за нібито ігнорування повістки

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Хмельницькій області один з мешканців регіону звернувся до суду, оскільки ТЦК наклав штраф за неявку за повісткою, яка нібито прийшла поштою. Наразі суд поставив крапку у цьому питанні.

Про це сказано на сайті Незалежного громадського порталу.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2025 року чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП за нібито порушення законодавства про мобілізацію. В ТЦК обґрунтували це тим, що військовозобов’язаний не з’явився за повісткою, яку, за твердженням центру комплектування, йому направили поштою. Після цього чоловіка оголосили в розшук.

Реклама

Позивач наполягав, що жодних повісток чи повідомлень від "Укрпошти" він не отримував, попри те що в ТЦК були актуальні відомості про його місце проживання. Також він зазначив, що не має наміру ухилятися від виконання військового обов’язку, оскільки має чинну відстрочку від мобілізації.

Рішення суду

Справу розглядав суддя Роман Стасюк. Під час судового розгляду з’ясувалося, що представник ТЦК не подав відзиву на позов і не надав жодних документів або інших матеріалів, які могли б підтвердити факт вчинення адміністративного правопорушення.

Реклама

У рішенні суду наголошено, що суб’єкт владних повноважень зобов’язаний подати всі наявні у нього докази, які мають значення для розгляду справи. Водночас відповідач не зміг довести правомірність винесеної постанови та не підтвердив наявність у діях позивача складу адмінправопорушення.

"Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що оскаржувана постанова винесена без належних та допустимих доказів", — зазначив суд.

Реклама

За підсумками розгляду суд задовольнив позов військовозобов’язаного та скасував штраф від ТЦК у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Прикарпатті ТЦК теж оштрафували чоловіка через те, що людина не пройшла повторну ВЛК. Однак суд став на бік громадянина.

Реклама

Також ми інформували, що житель Полтавської області відмовився отримувати бойову повістку, за що суд призначив йому три ув'язнення.