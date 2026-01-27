Суд отменил штраф ТЦК, который был наложен на гражданина за якобы игнорирование повестки

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Хмельницкой области один из жителей региона обратился в суд, поскольку ТЦК наложил штраф за неявку по повестке, которая якобы пришла по почте. Сейчас суд поставил точку в этом вопросе.

Об этом сказано на сайте Независимого общественного портала.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП за якобы нарушение законодательства о мобилизации. В ТЦК обосновали это тем, что военнообязанный не явился по повестке, которую, по утверждению центра комплектования, ему направили по почте. После этого мужчину объявили в розыск.

Истец настаивал, что никаких повесток или сообщений от "Укрпочты" он не получал, несмотря на то что в ТЦК были актуальные сведения о его месте жительства. Также он отметил, что не намерен уклоняться от выполнения воинского долга, поскольку имеет действующую отсрочку от мобилизации.

Решение суда

Дело рассматривал судья Роман Стасюк. Во время судебного разбирательства выяснилось, что представитель ТЦК не подал отзыва на иск и не предоставил никаких документов или других материалов, которые могли бы подтвердить факт совершения административного правонарушения.

В решении суда отмечено, что субъект властных полномочий обязан представить все имеющиеся у него доказательства, имеющие значение для рассмотрения дела. В то же время ответчик не смог доказать правомерность вынесенного постановления и не подтвердил наличие в действиях истца состава админправонарушения.

"Учитывая изложенное, есть все основания считать, что обжалуемое постановление вынесено без надлежащих и допустимых доказательств", — отметил суд.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил иск военнообязанного и отменил штраф от ТЦК в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали, что на Прикарпатье ТЦК тоже оштрафовали мужчину из-за того, что человек не прошел повторную ВВК. Однако суд встал на сторону гражданина.

Также мы информировали, что житель Полтавской области отказался получать боевую повестку, за что суд назначил ему три заключения.