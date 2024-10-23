Цукерберг у вишиванці та Україна — який зв'язок

Засновник Facebook Марк Цукерберг. Фото: Twitter

Засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга часто люблять зображати у вишиванці. Проте в цих жартівливих картинках існує значна частка правди, адже його ім'я тісно пов'язане з невеликим містечком Розділ, що на Львівщині.

В українських коріннях знаменитого підприємця розбиралося видання NV.

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Українське коріння Цукерберга

Українська історикиня Оксана Лобко довела, що родинне коріння Цукербергів виходить із міста Розділ Львівщини.

Там мешкала багатонаціональна громада, яка поєднувала українців, поляків та євреїв.

Саме там мешкало декілька поколінь родини Цукербергів. Саме з цього містечка вирушив у до США у кінці XIX сторіччя прапрадід засновника FB Айзек Цукерберг. На ньому завершилась українська частина історії Цукербергів і почалась американська.

"Нема точних даних, чому Айзек Цукерберг вирішив поплисти до Америки. Можливо, через те, що в родини було багато дітей та він шукав більш ситого життя. Можна сказати, що виїхав він раптово та більше ніколи не повертався в Україну", — розмірковує Лобко.

Спеціаліст додала, що саме тоді Америка манила сотні тисяч людей свободою і можливостями.

Раніше ми повідомляли, що бізнесмени Іванка Трамп, Марк Цукерберг і Білл Гейтс були одними з високопоставлених гостей, які прилетіли в Джамнагар на триденну передвесільну феєрію Ананта Амбані та Радхіки Мерчант.

Нагадуємо, що Цукерберг будує бункер в штаті Гаваї, розташований на островах в Тихому океані. Будівництво секретного об'єкта оцінюють у 100 млн доларів.