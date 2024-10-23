Цукерберг в вышиванке и Украина — какая связь

Цукерберг в вышиванке — как основатель Facebook связан с Украиной
Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга часто любят изображать в вышиванке. Однако в этих шутливых картинках существует значительная доля правды, ведь его имя тесно связано с небольшим городком Роздил Львовской области.
В украинских корнях знаменитого предпринимателя разбиралось издание NV.
Украинские корни Цукерберга
Украинский историк Оксана Лобко доказала, что семейные корни Цукербергов выходят из города Раздел Львовщины.
Там проживала многонациональная община, объединявшая украинцев, поляков и евреев.
Там проживало несколько поколений семьи Цукербергов. Именно из этого города отправился в США в конце XIX века прапрадед основателя FB Айзек Цукерберг. На нем завершилась украинская часть истории Цукербергов и началась американская.
"Нет точных данных, почему Айзек Цукерберг решил уплыть в Америку. Возможно, потому, что у семьи было много детей и он искал более сытой жизни. Можно сказать, что уехал он внезапно и больше никогда не возвращался в Украину", — рассуждает Лобко.
Специалист добавила, что именно тогда Америка манила сотни тысяч людей свободой и возможностями.
Ранее мы сообщали, что бизнесмены Иванка Трамп, Марк Цукерберг и Билл Гейтс были одними из высокопоставленных гостей, прилетевших в Джамнагар на трехдневную предсвадебную феерию Ананта Амбани и Радхики Мерчант.
Напоминаем, что Цукерберг строит бункер в штате Гавайи, расположенный на островах Тихого океана. Строительство секретного объекта оценивается в 100 млн долларов.
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