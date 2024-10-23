Цукерберг в вышиванке и Украина — какая связь

Основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: Twitter

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга часто любят изображать в вышиванке. Однако в этих шутливых картинках существует значительная доля правды, ведь его имя тесно связано с небольшим городком Роздил Львовской области.

В украинских корнях знаменитого предпринимателя разбиралось издание NV.

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Украинские корни Цукерберга

Украинский историк Оксана Лобко доказала, что семейные корни Цукербергов выходят из города Раздел Львовщины.

Там проживала многонациональная община, объединявшая украинцев, поляков и евреев.

Там проживало несколько поколений семьи Цукербергов. Именно из этого города отправился в США в конце XIX века прапрадед основателя FB Айзек Цукерберг. На нем завершилась украинская часть истории Цукербергов и началась американская.

"Нет точных данных, почему Айзек Цукерберг решил уплыть в Америку. Возможно, потому, что у семьи было много детей и он искал более сытой жизни. Можно сказать, что уехал он внезапно и больше никогда не возвращался в Украину", — рассуждает Лобко.

Специалист добавила, что именно тогда Америка манила сотни тысяч людей свободой и возможностями.

Ранее мы сообщали, что бизнесмены Иванка Трамп, Марк Цукерберг и Билл Гейтс были одними из высокопоставленных гостей, прилетевших в Джамнагар на трехдневную предсвадебную феерию Ананта Амбани и Радхики Мерчант.

Напоминаем, что Цукерберг строит бункер в штате Гавайи, расположенный на островах Тихого океана. Строительство секретного объекта оценивается в 100 млн долларов.