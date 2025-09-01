Що зміниться в Україні з 1 вересня — подробиці

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Восени, з 1 вересня значних змін для українців не відбудеться. Зокрема, в Україні з 1 вересня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги.

Про це інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Київ — що зміниться з 1 вересня

З 1 вересня мешканців столиці не очікують нові підвищення цін на комунальні послуги чи громадський транспорт.

Реклама

Отже, вартість поїздки у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері чи міській електричці з 1 вересня 2025 року становитиме 8 гривень.

Зауважимо, що протягом літніх канікул учні оплачували проїзд на загальних умовах. Проте вже з 1 вересня відновлюється безплатний проїзд для школярів на період навчального року.

Реклама

У вересні вартість електроенергії для домогосподарств залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, цей тариф зафіксований урядом щонайменше до кінця жовтня 2025 року. Для тих, хто має двозонний лічильник, нічний тариф (23:00–07:00) становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Тариф на газ зберігається на рівні 7,96 грн/м³ для більш ніж 98% споживачів і діятиме до квітня 2026 року.

На воду та інші комунальні послуги підвищень найближчим часом також не передбачається.

Харків — яких змін очікувати у вересні

З 1 вересня харків’яни оплачуватимуть комунальні послуги за тими ж розцінками, що й раніше. Жодних змін у вартості електроенергії, газу, водопостачання та проїзду в міському транспорті не відбудеться.

Поїздки у міських автобусах, трамваях і тролейбусах Харкова й надалі будуть безоплатними.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто готове зберегти безоплатний проїзд навіть після закінчення повномасштабної війни, якщо фінансові можливості бюджету це дозволятимуть.

Львів — чи зростуть ціни з 1 вересня

У Львові з 1 вересня діятимуть ті ж тарифи на комунальні послуги, які були встановлені раніше. Вартість залишається незмінною.

Без змін у вересні для львів'ян залишається й вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Поїздка для студентів із "ЛеоКарт" коштує 8,5 грн, при оплаті загальною карткою або через застосунок LeoCard — 17 грн, банківською карткою — 20 грн, а готівкою — 25 грн.

Перевезення багажу при безготівковій оплаті становить 17 грн, а при оплаті готівкою — 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд фіксується на рівні 400 грн. Місячний абонемент на всі види транспорту й надалі коштує 900 грн.

Раніше ми інформували, що деякі громадяни України платитимуть більше за опалення.

Також ми повідомляли, коли розпочнеться новий опалювальний сезон та скільки платитимуть українці.