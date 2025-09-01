Видео
Главная Новости дня Цены на проезд и льготы — какие изменения произойдут с 1 сентября

Цены на проезд и льготы — какие изменения произойдут с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 06:15
Что изменится в Украине с 1 сентября — подробности
Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Осенью, с 1 сентября значительных изменений для украинцев не произойдет. В частности, в Украине с 1 сентября не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Киев — что изменится с 1 сентября

С 1 сентября жителей столицы не ожидают новые повышения цен на коммунальные услуги или общественный транспорт.

Итак, стоимость поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке с 1 сентября 2025 года составит 8 гривен.

Заметим, что в течение летних каникул ученики оплачивали проезд на общих условиях. Однако уже с 1 сентября восстанавливается бесплатный проезд для школьников на период учебного года.

В сентябре стоимость электроэнергии для домохозяйств останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, этот тариф зафиксирован правительством как минимум до конца октября 2025 года. Для тех, кто имеет двухзонный счетчик, ночной тариф (23:00-07:00) составит 2,16 грн/кВт-ч.

Тариф на газ сохраняется на уровне 7,96 грн/м³ для более чем 98% потребителей и будет действовать до апреля 2026 года.

На воду и другие коммунальные услуги повышений в ближайшее время также не предвидится.

Харьков — каких изменений ожидать в сентябре

С 1 сентября харьковчане будут оплачивать коммунальные услуги по тем же расценкам, что и раньше. Никаких изменений в стоимости электроэнергии, газа, водоснабжения и проезда в городском транспорте не произойдет.

Поездки в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Харькова и в дальнейшем будут бесплатными.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что город готов сохранить бесплатный проезд даже после окончания полномасштабной войны, если финансовые возможности бюджета это позволят.

Львов — вырастут ли цены с 1 сентября

Во Львове с 1 сентября будут действовать те же тарифы на коммунальные услуги, которые были установлены ранее. Стоимость остается неизменной.

Без изменений в сентябре для львовян остается и стоимость проезда в общественном транспорте Львова. Поездка для студентов с "ЛеоКарт" стоит 8,5 грн, при оплате общей картой или через приложение LeoCard — 17 грн, банковской картой — 20 грн, а наличными — 25 грн.

Перевозка багажа при безналичной оплате составляет 17 грн, а при оплате наличными — 25 грн. Штраф за безбилетный проезд фиксируется на уровне 400 грн. Месячный абонемент на все виды транспорта и в дальнейшем стоит 900 грн.

Ранее мы информировали, что некоторые граждане Украины будут платить больше за отопление.

Также мы сообщали, когда начнется новый отопительный сезон и сколько будут платить украинцы.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
