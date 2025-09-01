Что изменится в Украине с 1 сентября — подробности

Цены на проезд и льготы — какие изменения произойдут с 1 сентября
Осенью, с 1 сентября значительных изменений для украинцев не произойдет. В частности, в Украине с 1 сентября не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Киев — что изменится с 1 сентября
С 1 сентября жителей столицы не ожидают новые повышения цен на коммунальные услуги или общественный транспорт.
Итак, стоимость поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке с 1 сентября 2025 года составит 8 гривен.
Заметим, что в течение летних каникул ученики оплачивали проезд на общих условиях. Однако уже с 1 сентября восстанавливается бесплатный проезд для школьников на период учебного года.
В сентябре стоимость электроэнергии для домохозяйств останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, этот тариф зафиксирован правительством как минимум до конца октября 2025 года. Для тех, кто имеет двухзонный счетчик, ночной тариф (23:00-07:00) составит 2,16 грн/кВт-ч.
Тариф на газ сохраняется на уровне 7,96 грн/м³ для более чем 98% потребителей и будет действовать до апреля 2026 года.
На воду и другие коммунальные услуги повышений в ближайшее время также не предвидится.
Харьков — каких изменений ожидать в сентябре
С 1 сентября харьковчане будут оплачивать коммунальные услуги по тем же расценкам, что и раньше. Никаких изменений в стоимости электроэнергии, газа, водоснабжения и проезда в городском транспорте не произойдет.
Поездки в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Харькова и в дальнейшем будут бесплатными.
Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что город готов сохранить бесплатный проезд даже после окончания полномасштабной войны, если финансовые возможности бюджета это позволят.
Львов — вырастут ли цены с 1 сентября
Во Львове с 1 сентября будут действовать те же тарифы на коммунальные услуги, которые были установлены ранее. Стоимость остается неизменной.
Без изменений в сентябре для львовян остается и стоимость проезда в общественном транспорте Львова. Поездка для студентов с "ЛеоКарт" стоит 8,5 грн, при оплате общей картой или через приложение LeoCard — 17 грн, банковской картой — 20 грн, а наличными — 25 грн.
Перевозка багажа при безналичной оплате составляет 17 грн, а при оплате наличными — 25 грн. Штраф за безбилетный проезд фиксируется на уровне 400 грн. Месячный абонемент на все виды транспорта и в дальнейшем стоит 900 грн.
Ранее мы информировали, что некоторые граждане Украины будут платить больше за отопление.
Также мы сообщали, когда начнется новый отопительный сезон и сколько будут платить украинцы.
Читайте Новини.LIVE!