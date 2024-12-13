Ціни в Грузії та Україні - журналісти порівняли вартість продуктів у магазинах

Ціни на продукти в Україні та Грузії — репортаж Новини.LIVE
У Грузії ціна за долар становить у місцевій валюті 2,81 ларі. Водночас чи впливає це на вартість продуктів та наскільки вона відрізняється від України, дослідили журналісти.
Про це йдеться у репортажі Новини.LIVE.
Ціни в Україні та Грузії
Один журналіст порівнював ціни у магазині "Сільпо" у Києві, а інший — у супермаркеті Goodwill в Тбілісі.
Так, найдешевше молоко в Україні коштує 48 грн, а в Грузії — 78 грн. Водночас десяток яєць у нас 84 грн, а в Грузії 74 грн. Щодо решти базових продуктів, то вартість така:
- пляшка олії в Україні 78,49 грн, в Грузії — 118 грн;
- 300 г курячого філе в Україні майже 51 грн, в Грузії — 100 грн;
- цукор за 1 кг в Україні 27 грн, в Грузії за 900 г — 65 грн;
- помідори в Україні від 99 грн за кг, огірки 110 грн, у Грузії — обидва овочі від 100 грн за кг;
- батон в Україні коштує 32 грн, в Грузії — 18 грн;
- картопля біла в Україні 25,89 грн за кг, в Грузії — 20 грн;
- мандарини в Україні 90 грн за кг, у Грузії — 75 грн;
Загалом в Україні вдалося придбати продуктів на 630 грн, а в Грузії — на 747 грн.
Нагадаємо, на початку зими змінилася цінова ситуація на гуртовому ринку овочів. Зокрема, за останній тиждень деякі з них подорожчали одразу на 50 гривень.
Також ми писали про здорожчання круп в українських магазинах.
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