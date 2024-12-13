Цены в Грузии и Украине – журналисты сравнили стоимость продуктов в магазинах

Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Грузии цена за доллар составляет в местной валюте 2,81 лари. Влияет ли это на стоимость продуктов и насколько она отличается от Украины, исследовали журналисты.

Об этом идет речь в репортаже Новини.LIVE.

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Цены в Украине и Грузии

Один журналист сравнивал цены в магазине "Сильпо" в Киеве, а другой — в супермаркете Goodwill в Тбилиси.

Так, самое дешевое молоко в Украине стоит 48 грн, а в Грузии — 78 грн. В то же время, десяток яиц у нас 84 грн, а в Грузии 74 грн. Что касается остальных базовых продуктов, то стоимость такова:

бутылка масла в Украине 78,49 грн, в Грузии — 118 грн;

300 г куриного филе в Украине почти 51 грн, в Грузии — 100 грн;

сахар за 1 кг в Украине 27 грн, в Грузии за 900 г — 65 грн;

помидоры в Украине от 99 грн за кг, огурцы 110 грн, в Грузии — оба овоща от 100 грн за кг;

батон в Украине стоит 32 грн, в Грузии — 18 грн;

картофель белый в Украине 25,89 грн за кг, в Грузии — 20 грн;

мандарины в Украине 90 грн за кг, в Грузии — 75 грн;

В Украине удалось приобрести продуктов на 630 грн, а в Грузии — на 747 грн.

Напомним, в начале зимы изменилась ценовая ситуация на оптовом рынке овощей. В частности, за последнюю неделю некоторые подорожали сразу на 50 гривен.

Также мы писали о подорожании круп в украинских магазинах.