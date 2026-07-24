Ціни на пальне в Україні зросли: скільки коштує бензин і дизель

АЗС. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

В Україні знову підвищилися ціни на пальне — бензин і дизель додали в ціні від 1 до 3 гривень за літр. Водночас вартість автогазу залишилася майже без змін.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

В Україні подорожчали бензин і дизель

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. За останній час бензин і дизельне пальне подорожчали ще на 1–3 гривні за літр.

У Києві дизель зараз продають у межах 81–84 грн за літр, а вартість преміального пального сягає майже 87 грн за літр.

Ціна на бензин марки А-95 коливається від 78 до 82 грн за літр. Преміальний бензин А-95+ коштує від 81 до майже 86 грн за літр.

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Водночас автогаз суттєво не змінився в ціні — його вартість залишається на рівні близько 40–41 грн за літр.

Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова поспілкувалася з водіями та дізналася, як вони реагують на чергове подорожчання пального.

Водій Петро розповів, що для нього підвищення цін не стало суттєвою проблемою, оскільки він користується економним видом транспорту, тому витрати на пальне залишаються прийнятними.

Інший водій, Олександр, зазначив, що нові ціни для нього є відчутними, однак він не планує відмовлятися від поїздок.

Водій Сергій сказав, що вважає таке підвищення цін не зовсім обґрунтованим, проте називає ситуацію терпимою з огляду на реалії війни.

"Я думаю, що нам треба з цим змиритися і працювати над нашою перемогою, тому що всі розуміємо, що в країні триває війна і що відбувається у світі", — поділився водій.

Ціни пального на АЗС "UPG". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни пального на АЗС "Socar". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни пального на АЗС "Укрнафта". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни пального на АЗС "Окко". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що експерт із геоекономіки Олег Саркіц заявив, що ціна пального в Україні на рівні 90 гривень за літр не є граничною. За його словами, вартість бензину та дизеля може зрости ще більше залежно від ситуації на світовому нафтовому ринку та розвитку подій на Близькому Сході. Він зазначив, що саме глобальні ціни на нафту та геополітична ситуація залишатимуться ключовими факторами, які впливатимуть на подальше подорожчання пального в Україні.

Новини.LIVE інформували, що в Україні завершилися запаси пального, які раніше дозволяли стримувати різке зростання цін протягом кількох тижнів. Через удари Росії по паливній інфраструктурі та коливання на світових ринках постачальники працюватимуть без додаткових резервів. Водночас експерти не прогнозують дефіциту пального, однак попереджають, що це може призвести до подальшого підвищення цін на автозаправних станціях.