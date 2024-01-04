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Ціни на оформлення біометричних документів зросли — в МВС назвали причину

4 січня 2024 17:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ціни на оформлення біометричних документів зросли — в МВС назвали причину
Процес оформлення біометричного паспорта. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні з 1 січня 2024 року зросла загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Це пов'язано зі зростом цін на бланки.

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України

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Як пояснили в МВС, це пов'язано із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів. 

Тепер ціни змінилися таким чином

  • Вартість ID-картки — 504 грн;
  • Посвідчення особи без громадянства — 6867 грн;
  • Посвідки на постійне і тимчасове місце проживання — відповідно 1151 грн та 1396 грн.

Водночас у відомстві наголосили, що громадяни, які сплатили вартість адмінпослуг та подали заяви для оформлення до 31 грудня, зможуть отримати документи за старою ціною.

Ціни на оформлення біометричних документів зросли — в МВС назвали причину
Цінові зміни в оформленні біометричних документів. Джерело: МВС

Нагадаємо, що раніше в МВС повідомляли, що з 1 січня 2024 року суттєво подорожчали реєстрація авто та послуги сервісних центрів відомства. 

Водночас з початку січня в Одесі та області почали діяти нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону. 

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