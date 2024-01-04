Ціни на оформлення біометричних документів зросли — в МВС назвали причину
В Україні з 1 січня 2024 року зросла загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Це пов'язано зі зростом цін на бланки.
Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Зріст цін на біометричні документи
Як пояснили в МВС, це пов'язано із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів.
Тепер ціни змінилися таким чином
- Вартість ID-картки — 504 грн;
- Посвідчення особи без громадянства — 6867 грн;
- Посвідки на постійне і тимчасове місце проживання — відповідно 1151 грн та 1396 грн.
Водночас у відомстві наголосили, що громадяни, які сплатили вартість адмінпослуг та подали заяви для оформлення до 31 грудня, зможуть отримати документи за старою ціною.
Нагадаємо, що раніше в МВС повідомляли, що з 1 січня 2024 року суттєво подорожчали реєстрація авто та послуги сервісних центрів відомства.
Водночас з початку січня в Одесі та області почали діяти нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону.
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