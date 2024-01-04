Цены на оформление биометрических документов выросли — в МВД назвали причину

Процесс оформления биометрического паспорта. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине с 1 января 2024 выросла общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, виды на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение личности без гражданства для выезда за границу. Это связано с ростом цен на бланки.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Рост цен на биометрические документы

Как объяснили в МВД, это связано с тем, что "Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Теперь цены изменились таким образом

Стоимость ID-карты — 504 грн;

Удостоверение личности без гражданства — 6867 грн;

Вид на постоянное и временное место жительства — соответственно 1151 грн и 1396 грн.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что граждане, уплатившие стоимость админуслуг, и подавшие заявления на оформление до 31 декабря, смогут получить документы по старой цене.

Ценовые изменения в оформлении биометрических документов. Источник: МВД

Напомним, что ранее в МВД сообщали, что с 1 января 2024 года существенно подорожали регистрация авто и услуги сервисных центров ведомства.

В то же время с начала января в Одессе и области начали действовать новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.