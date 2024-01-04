Цены на оформление биометрических документов выросли — в МВД назвали причину
В Украине с 1 января 2024 выросла общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, виды на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение личности без гражданства для выезда за границу. Это связано с ростом цен на бланки.
Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.
Рост цен на биометрические документы
Как объяснили в МВД, это связано с тем, что "Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость бланков отдельных биометрических документов.
Теперь цены изменились таким образом
- Стоимость ID-карты — 504 грн;
- Удостоверение личности без гражданства — 6867 грн;
- Вид на постоянное и временное место жительства — соответственно 1151 грн и 1396 грн.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что граждане, уплатившие стоимость админуслуг, и подавшие заявления на оформление до 31 декабря, смогут получить документы по старой цене.
Напомним, что ранее в МВД сообщали, что с 1 января 2024 года существенно подорожали регистрация авто и услуги сервисных центров ведомства.
В то же время с начала января в Одессе и области начали действовать новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Пока известно о трех новых комплексах, расположенных в разных районах региона.
Читайте Новини.LIVE!