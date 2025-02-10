Ціни на ліки — Зеленський заявив, що вартість знизиться

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

В Україні найближчим часом мають знизити ціни на ліки. Аптеки та виробники повинні дати людям комфортніші умови.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 10 лютого.

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За словами глави держави, наразі розроблено чіткий план щодо зміни ситуації з цінами на ліки. Зокрема, щодо цього відбулась нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни", — заявив Зеленський.

Він також додав, що відбулася зустріч з главою Європейського інвестиційного банку. Україна отримає ще 2 мільярди доларів для енергетики, житлових програм та інфраструктурних проєктів.

Крім того, Україна наразі активно готується до перемовин з європейськими та американськими партнерами. За словами Зеленського, зустрічі розпочнуться із середи.

"Це і "Рамштайн", і зустрічі в Києві, і згодом — участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки — безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов'язково — нашої ресурсної стійкості: і не тільки України, а й усього вільного світу", — зазначив президент.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні стрімко почали зростати ціни на ліки. Це може бути пов'язано з тим, що уряд вирішив підвищити податки.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що РНБО готує нові питання щодо підтримки фінансової стійкості кожної української сім'ї. Йшлося, зокрема, про підвищення цін на ліки.