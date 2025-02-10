Цены на лекарства — Зеленский заявил, что стоимость снизится

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Украине в ближайшее время снизятся цены на лекарства. Аптеки и производители должны дать людям более комфортные условия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 10 февраля.

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По словам главы государства, сейчас разработан четкий план по изменению ситуации с ценами на лекарства. В частности, по этому поводу состоялось совещание с участием премьер-министра, первого вице-премьер-министра Свириденко и министра здравоохранения Ляшко.

"Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что состоялась встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Украина получит еще 2 миллиарда долларов для энергетики, жилищных программ и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Украина сейчас активно готовится к переговорам с европейскими и американскими партнерами. По словам Зеленского, встречи начнутся со среды.

"Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии — участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Важно работать всем нам вместе ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности — безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно — нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира", — отметил президент.

Напомним, с начала 2025 года в Украине стремительно начали расти цены на лекарства. Это может быть связано с тем, что правительство решило повысить налоги.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что СНБО готовит новые вопросы по поддержке финансовой устойчивости каждой украинской семьи. Речь шла, в частности, о повышении цен на лекарства.