У США знизяться ціни на яйця, — заява Трампа

Ціни на яйця — Трамп пообіцяв знизити вартість
Адміністрація Байдена випустила з-під контролю ціни на яйця. Наразі ж яйця подешевшають.
Про це під час виступу перед Конгресом уночі 5 березня заявив президент США Дональд Трамп.
Вартість яєць у США
"Джо Байден, зокрема, вивів із-під контролю вартість яєць. Він дозволив цим цінам зростати. Ми їх (більш дешеві ціни, — Ред.) повернемо", — зазначив американський лідер.
Нагадаємо, під час виступу перед Конгресом 5 березня Дональд Трамп заявив про припинення всієї міжнародної допомоги. Зокрема, йдеться про надання військової підтримки Україні.
Також ми повідомляли, що під час виступу Дональда Трампа в Конгресі стався конфлікт. Конгресмен Ел Грін намагався зірвати промову президента США. Порушника вивела із зали охорона.
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