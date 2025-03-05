В США снизятся цены на яйца, — заявление Трампа

Цены на яйца — Трамп пообещал снизить стоимость
Администрация Байдена выпустила из-под контроля цены на яйца. Сейчас же яйца подешевеют.
Об этом во время выступления перед Конгрессом ночью 5 марта заявил президент США Дональд Трамп.
Стоимость яиц в США
"Джо Байден, в частности, вывел из-под контроля стоимость яиц. Он позволил этим ценам расти. Мы их (более дешевые цены, — Ред.) вернем", — отметил американский лидер.
Напомним, во время выступления перед Конгрессом 5 марта Дональд Трамп заявил о прекращении всей международной помощи. В частности, речь идет о предоставлении военной поддержки Украине.
Также мы сообщали, что во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе произошел конфликт. Конгрессмен Эл Грин пытался сорвать речь президента США. Нарушителя вывела из зала охрана.
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