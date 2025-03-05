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Цены на яйца — Трамп пообещал снизить стоимость

5 марта 2025 04:41
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В США снизятся цены на яйца, — заявление Трампа
Куриные яйца. Фото иллюстративное: epravda.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Администрация Байдена выпустила из-под контроля цены на яйца. Сейчас же яйца подешевеют.

Об этом во время выступления перед Конгрессом ночью 5 марта заявил президент США Дональд Трамп.

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"Джо Байден, в частности, вывел из-под контроля стоимость яиц. Он позволил этим ценам расти. Мы их (более дешевые цены, — Ред.) вернем", — отметил американский лидер.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом 5 марта Дональд Трамп заявил о прекращении всей международной помощи. В частности, речь идет о предоставлении военной поддержки Украине.

Также мы сообщали, что во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе произошел конфликт. Конгрессмен Эл Грин пытался сорвать речь президента США. Нарушителя вывела из зала охрана.

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