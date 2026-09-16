Цифровізацію Держпраці призупинили через брак фінансування - Ігнатов

Олександр Ігнатов та Денис Фокін. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Держпраці підготувала технічні вимоги для цифровізації системи управління охороною праці, однак запуск масштабного проєкту наразі призупинений через відсутність фінансування. Олександр Ігнатов заявив, що система мала об’єднати державні реєстри та дозволити автоматично формувати документи й інструкції для кожного робочого місця.

Про це він розповів під час обговорення цифровізації Держпраці, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Що передбачає цифровізація Держпраці

Директор Департаменту з питань безпеки праці Державної служби України з питань праці, Олександр Ігнатов, поділився, що наразі для впровадження електронного документообігу у сфері охорони праці є необхідні можливості.

"В принципі на сьогодні для того, щоб запроваджувати електронний документологів, всі двері відчинені", — зауважив він.

Окремо розглядається створення універсальної системи для роботи підприємств з електронною документацією. Однією з її функцій мав стати електронний інструктаж працівників із формуванням набору інструкцій для кожної посади та можливістю доповнювати їх залежно від умов праці. Ігнатов зазначив, що це важливо, оскільки умови роботи можуть змінюватися.

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"Це класна функція, класна опція, що це є. Бо якщо б була просто посада і набор інструкцій, це було б не зовсім вірно, тому що умови праці можуть змінюватись", — сказав він.

Система мала об'єднати державні реєстри

Запланована система мала бути комплексною та автоматизованою. До неї передбачалося інтегрувати державні реєстри, зокрема дані Пенсійного фонду України. Це дозволило б не дублювати інформацію вручну: необхідні дані могли б автоматично підтягуватися з уже наявних державних інформаційних систем.

Водночас він звернув увагу на питання доступу до такої системи. Якщо він буде безкоштовним, це зробить цифровий інструмент доступнішим для бізнесу, однак, може виникнути проблема з фінансуванням повноцінної єдиної системи управління охороною праці.

"Там всі реєстри будуть зведені державні, тобто реєстр пенсійного фонду, тобто не треба було б нічого вигадувати, воно б все автоматично підтягувалося", — додав Ігнатов.

Чому проєкт призупинили

Однією з причин зупинки проєкту стало припинення фінансування в межах міжнародної програми. Ігнатов пов’язав це з рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа припинити фінансування USAID, за рахунок якого планували реалізувати проєкт. Водночас технічні вимоги вже підготовлені, тож після появи фінансування роботу можна буде продовжити.

"Буквально, хто нам, скажімо так, зруйнував цю ідею на даний момент, це було рішення Дональда Трампа припинити фінансування USIT. Бо передбачалося фінансування саме за рахунок цих коштів.Тому на сьогодні ці технічні вимоги, вони є, вони підготовлені. Тобто як буде фінансування, то ми любезно знов-таки включимось в цю роботу.Але це буде, на мою думку, дуже класно", — повідомив Олександр Ігнатов.

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