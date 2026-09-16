Цифровизацию Гоструда приостановили из-за нехватки финансирования — Игнатов

Александр Игнатов и Денис Фокин. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Госкомиссариат по труду подготовил технические требования для цифровизации системы управления охраной труда, однако запуск масштабного проекта в настоящее время приостановлен из-за отсутствия финансирования. Александр Игнатов заявил, что система должна была объединить государственные реестры и позволить автоматически формировать документы и инструкции для каждого рабочего места.

Об этом он рассказал в ходе обсуждения цифровизации Гоструда, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Что предусматривает цифровизация Гоструда

Директор Департамента по вопросам безопасности труда Государственной службы Украины по вопросам труда Александр Игнатов сообщил, что в настоящее время для внедрения электронного документооборота в сфере охраны труда имеются необходимые возможности.

"В принципе, на сегодняшний день для внедрения электронного документооборота все двери открыты", — отметил он.

Отдельно рассматривается создание универсальной системы для работы предприятий с электронной документацией. Одной из её функций должен был стать электронный инструктаж работников с формированием набора инструкций для каждой должности и возможностью дополнять их в зависимости от условий труда. Игнатов отметил, что это важно, поскольку условия работы могут меняться.

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"Это отличная функция, отличная опция. Ведь если бы была просто должность и набор инструкций, это было бы не совсем верно, потому что условия труда могут меняться", — сказал он.

Система должна была объединить государственные реестры

Планируемая система должна была быть комплексной и автоматизированной. В неё предполагалось интегрировать государственные реестры, в частности данные Пенсионного фонда Украины. Это позволило бы не дублировать информацию вручную: необходимые данные могли бы автоматически подтягиваться из уже существующих государственных информационных систем.

В то же время он обратил внимание на вопрос доступа к такой системе. Если он будет бесплатным, это сделает цифровой инструмент более доступным для бизнеса, однако может возникнуть проблема с финансированием полноценной единой системы управления охраной труда.

"Там будут сведены все государственные реестры, то есть реестр Пенсионного фонда, то есть не пришлось бы ничего придумывать, всё бы автоматически подтягивалось", — добавил Игнатов.

Почему проект приостановили

Одной из причин приостановки проекта стало прекращение финансирования в рамках международной программы. Игнатов связал это с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить финансирование USAID, за счет которого планировалось реализовать проект. В то же время технические требования уже подготовлены, поэтому после появления финансирования работу можно будет продолжить.

"Буквально, кто нам, скажем так, разрушил эту идею на данный момент, так это решение Дональда Трампа прекратить финансирование USIT. Ведь предполагалось финансирование именно за счет этих средств. Поэтому на сегодняшний день эти технические требования есть, они подготовлены. То есть как только появится финансирование, мы с удовольствием снова включимся в эту работу. Но это будет, на мой взгляд, очень круто", — сообщил Александр Игнатов.

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