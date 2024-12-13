Нелегальні iPhone 16 — чому Україна втрачає сотні мільйонів

Моделі iPhone 16. Фото: БукІнфо

Україна втрачає сотні мільйонів через нелегальний ввіз телефонів iPhone 16. Зі старту продажу було імпортовано приблизно 17 тисяч одиниць техніки, а продано 101 тисячу смартфонів. Тобто майже 80% моделей нових iPhone з'явились в Україні нелегальним шляхом.

Про це повідомив український журналіст Євген Плінський у Facebook у п'ятницю, 13 грудня.

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За словами Плінського, з 20 вересня 2024 року в Україну було офіційно ввезено 17 тисяч iPhone 16. Однак мобільні оператори активували 101 тисячу штук.

"І тут вже не пройдуть коментарі про "вживані телефони" з новою активацією. Модель нова. Виходить, що 80% iPhone 16 в тіні. Якщо рахувати в грошах, то це приблизно 100 млн доларів", — зазначив журналіст.

Допис Євгена Плінського. Фото: скриншот

Плінський наголосив, що мова йде тільки про три місяці та всього одну модель. Він зазначив, що втрати бюджету космічні. Журналіст переконаний, що це насамперед відбувається через повільну детінізацію ринку.

Нагадаємо, попри те, що лінійка Apple iPhone 16 вийшла на ринок лише кілька місяців тому, вже з'явився дизайн лінійки iPhone 17. Один з рендерів демонструє помітні зміни в дизайні задньої панелі iPhone 17.

Apple вже встигла випустити шість поколінь iPhone Pro. Також компанія мала багато різних моделей у лінійці iPhone, включаючи Mini та Plus, але зараз найочікуванішим залишається iPhone 17 Air (Slim).